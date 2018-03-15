Продвижение аккаунта паба Dublin (SMM)
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6 лет назад
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Предложил в живую и занялся.
Из работы было сделанно:
- Сделали визитки и меню с аккаунтом instagram и с просьбой подписаться.
- Изменил дизайн аккаунта, стали выкладывать больше качественного контента.
- Придумали конкурс и выкладывали победителей.
- Сделал опрос, куда еще ходят клиенты и нашел аккаунты конкурентов.
- Провел массфоловинг и масслайкинг в аккаунтах конкурентов, по ЦА и только по активным подписчикам.