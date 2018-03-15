Продвижение аккаунта паба Dublin (SMM)

Добавлена
6 лет назад
148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предложил в живую и занялся.

Из работы было сделанно:

  • Сделали визитки и меню с аккаунтом instagram и с просьбой подписаться.
  • Изменил дизайн аккаунта, стали выкладывать больше качественного контента.
  • Придумали конкурс и выкладывали победителей.
  • Сделал опрос, куда еще ходят клиенты и нашел аккаунты конкурентов.
  • Провел массфоловинг и масслайкинг в аккаунтах конкурентов, по ЦА и только по активным подписчикам.
В результате выросло количество и вовлеченность подписчиков, появилось много новых клиентов и увеличилась посещаемость постоянных клиентов по пятницам и субботам.