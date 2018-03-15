Продвижение аккаунта паба Dublin (SMM)

Предложил в живую и занялся.

Из работы было сделанно:

Сделали визитки и меню с аккаунтом instagram и с просьбой подписаться.

Изменил дизайн аккаунта, стали выкладывать больше качественного контента.

Придумали конкурс и выкладывали победителей.

Сделал опрос, куда еще ходят клиенты и нашел аккаунты конкурентов.

Провел массфоловинг и масслайкинг в аккаунтах конкурентов, по ЦА и только по активным подписчикам.

В результате выросло количество и вовлеченность подписчиков, появилось много новых клиентов и увеличилась посещаемость постоянных клиентов по пятницам и субботам.