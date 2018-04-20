Продвижение групп и страниц в социальных сетях!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
SOC-PROMO.COM: это уникальный инструмент для раскрутки в социальных сетях!
Проявляйте социальную активность, и уже завтра вы заметите, как растет популярность вашего бренда или сайта.
Мы предоставляем возможность быстро и качественно раскрутить свои аккаунты и страницы во всех популярных соцсетях и привлечь внимание к своему бизнесу.
Мы работаем с всеми популярными социальными сетями:
- Вконтакте
- Одноклассники
- Google+
- YouTube
Социальные сети – это отличный способ для взаимодействия людей и бизнеса. В последние несколько лет социальные сети полностью изменили мир Интернета и маркетинга. Начните использовать для раскрутки эти новые формы общения как можно скорее! Если ранее комментарии, репосты и лайки к вашей новости было трудно заработать, то с сервисом smm-раскрутки "Soc-Promo.com" это станет намного проще. Услуги по раскрутке групп, сообществ в социальных сетях и продвижение сайтов в Яндекс, Google и др. поисковиках. Лайки, репосты, подписчики, друзья, комментарии, отзывы, серфинг, просмотры все есть в нашем ассортименте услуг. Все работы производятся естественно без ботов, только живые люди! Новое поколение инструментов для раскрутки в социальных сетях. Проявляйте социальную активность, и уже завтра вы заметите, как растет популярность вашего бренда или сайта!
Ваши возможности с нами:
- Привлечь внимание к себе и представить свою компанию и сайт...
- Рассказать об услугах и предложить свои товары ...
- Раскрутить свои аккаунты или страницы в социальных сетях ...
- Ускорить продвижение вашего сайта и бренда в поисковиках ...
- Нарастить ссылочную массу для сайта (повышение ТиЦ и PR)
- Привлечь траффик на сайт или зрителей на ролик в YouTube ...
СТОИМОСТЬ НАШИХ УСЛУГ:
_________________________
*** ВКОНТАКТЕ ***
1000 лайков – 340 руб
1000 подписчиков – 440 руб
1000 репостов – 390 руб
*** ОДНОКЛАССНИКИ ***
1000 классов – 340 руб
1000 друзей – 440 руб
1000 поделиться – 390 руб
1000 подписчиков – 440 руб
*** FACEBOOK ***
1000 лайков – 440 руб
1000 подписчиков – 540 руб
1000 друзей – 540 руб
*** INSTAGRAM ***
1000 лайков – 490 руб
1000 подписчиков – 630 руб
*** TWITTER ***
1000 лайков – 490 руб
1000 твитов – 540 руб
1000 читателей – 630 руб
1000 ретвитов – 540 руб
*** GOOGLE+ ***
1000 лайков – 340 руб
1000 подписчиков – 440 руб
1000 репостов – 390 руб
*** YOUTUBE ***
1000 подписчиков – 490 руб
1000 лайков – 280 руб
1000 просмотров – 190 руб
__________________________
C уважением
Коллектив Soc-Promo.com