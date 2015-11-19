Продвижение группы в ВК с нуля - Гравировка

Создатель, Администратор, Контент-Менеджер, Заместитель директора

Мастерская гравировки FotoBrelok

Ссылка на группу: http://vk.com/fotobrelok

Ссылка на аккаунт администратора: http://vk.com/taganyork

Полное администрирование группы, работа с контент-планом, разработка материалов в графическом редакторе, брендирование материалов, общение с подписчиками, проведение конкурсов, создание тем в обсуждениях, фотоальбомов и т.д.

Создание аккаунта администратора и привлечение подписчиков в друзья - более 4500

Дизайн всех рекламных материалов: визитки, буклеты, листовки, баннеры, макеты для размещения в городском журнале, наклейки и многое другое. Создание видео-ролика для рекламы на ТВ.