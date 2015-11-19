Продвижение групп в ВК и ОК суши бара

Администратор, Контент-Менеджер, Директор по развитию, PR менеджер

Коммерческая группа Суши Бара Самурай

Ссылки на группы:

http://vk.com/samuraitgn

http://ok.ru/samuraitgn

Обязанности онлайн: полное администрирование группы, работа с контент-планом, разработка материалов в графическом редакторе, брендирование материалов, общение с подписчиками, проведение конкурсов, создание тем в обсуждениях,

фотоальбомов, вики страниц, аватарки и т.д.

Примеры проведённых конкурсов: http://goo.gl/nE0tCI

Один из конкурсов набрал более 1300 репостов: http://vk.cc/4qWUz6

Обязанности оффлайн: разработка и тестирование новых акций и скидок, разработка базы промо-кодов для получения выигранных призов клиентами, создание и проведение розыгрыша оффлайн - Sony Playstation, дизайн table menu на столы в суши баре, дизайн визиток и подарочных сертификатов.

Не так давно начал продвижение суши бара в Одноклассниках, в последующем создание аккаунта в Instagram.