Продвижение групп в ВК и ОК суши бара

Администратор, Контент-Менеджер, Директор по развитию, PR менеджер
Коммерческая группа Суши Бара Самурай
Ссылки на группы:
Обязанности онлайн: полное администрирование группы, работа с контент-планом, разработка материалов в графическом редакторе, брендирование материалов, общение с подписчиками, проведение конкурсов, создание тем в обсуждениях,
фотоальбомов, вики страниц, аватарки и т.д.
Примеры проведённых конкурсов: http://goo.gl/nE0tCI
Один из конкурсов набрал более 1300 репостов: http://vk.cc/4qWUz6
Обязанности оффлайн: разработка и тестирование новых акций и скидок, разработка базы промо-кодов для получения выигранных призов клиентами, создание и проведение розыгрыша оффлайн - Sony Playstation, дизайн table menu на столы в суши баре, дизайн визиток и подарочных сертификатов.
Не так давно начал продвижение суши бара в Одноклассниках, в последующем создание аккаунта в Instagram.