Продвижение регионального сообщества с нуля

Создание и администрирование/брендированный контент/спонсоры/реклама

Региональная группа города - В Таганроге

Ссылка на группу: http://vk.com/intaganrog

Группа создавалась изначально как некий опыт и интерес, но в итоге она уже давно монетизировалась, благодаря этому получен огромный опыт в SMM, общении с людьми, со спонсорами.

За 3 года было проведено огромное кол-во конкурсов с разными партнёрами и спонсорами. Все остались довольны.

Примеры конкурсов: http://goo.gl/VXAAh0

Последние два конкурса набрали каждый более 1000 репостов.