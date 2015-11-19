Продвижение регионального сообщества с нуля
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9 лет назад
Создание и администрирование/брендированный контент/спонсоры/реклама
Региональная группа города - В Таганроге
Ссылка на группу: http://vk.com/intaganrog
Группа создавалась изначально как некий опыт и интерес, но в итоге она уже давно монетизировалась, благодаря этому получен огромный опыт в SMM, общении с людьми, со спонсорами.
За 3 года было проведено огромное кол-во конкурсов с разными партнёрами и спонсорами. Все остались довольны.
Примеры конкурсов: http://goo.gl/VXAAh0
Последние два конкурса набрали каждый более 1000 репостов.