Продвижение в фб

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Социальные сети — это места концентрации большей части целевой аудитории. Количество зарегистрированных на Facebook пользователей превышает 2 000 000 000. Большая часть бизнесмены и образованные люди с высоким уровнем дохода и наличием большого количества зарубежных контактов.
Именно поэтому компаниям, которые нацелены на успешное развитие бизнеса, следует уделить продвижению групп и страниц в Facebook особое внимание.