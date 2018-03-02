Продвижение в фб

Социальные сети — это места концентрации большей части целевой аудитории. Количество зарегистрированных на Facebook пользователей превышает 2 000 000 000. Большая часть бизнесмены и образованные люди с высоким уровнем дохода и наличием большого количества зарубежных контактов.

Именно поэтому компаниям, которые нацелены на успешное развитие бизнеса, следует уделить продвижению групп и страниц в Facebook особое внимание.