Продвижение инстаграм

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Чтобы успешно продвигать свой продукт в Инстаграм (и в любой другой соц. сети), на наш взгляд, достаточно следовать нескольким основным принципам. Первое – знать и соблюдать стандартные этапы планирования рекламной кампании: определение целей и задач, анализ ситуации на рынке, создание портрета целевой аудитории, выбор стратегии продвижения и тактических действий, анализ эффективности.