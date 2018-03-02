Продвижение инстаграм

Чтобы успешно продвигать свой продукт в Инстаграм (и в любой другой соц. сети), на наш взгляд, достаточно следовать нескольким основным принципам. Первое – знать и соблюдать стандартные этапы планирования рекламной кампании: определение целей и задач, анализ ситуации на рынке, создание портрета целевой аудитории, выбор стратегии продвижения и тактических действий, анализ эффективности.