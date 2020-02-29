Продвижение ведущего агенства недвижимости в СПб

Все знают, что недвижимость – одна из самых сложных тематик в SMM-продвижении. Ходит слух, что конкретной ЦА для недвижимости нет, якобы нужно собирать всю ЦА города и бить из пушки по воробьям. В данном кейсе я докажу, что это не так.

Сегментация ЦА

Для всех аудиторий применили следующие действия:

Шаг 1. С помощью парсера были собраны группы по выбранным ключевикам (они указаны в скобках).

Шаг 2. Спарсили людей проявляющие активность.

Шаг 3. Очистили аудиторию от ботов.

Шаг 4. С помощью функции "Похожая аудитория" масштабировали аудиторию в сторону "Выше точность"

Конкуренты. (недвижимость Санкт-Петербург, недвижимость спб и ЛО)

Субсидии и ипотеки. (ипотека, маткапитал, военная ипотека)

Переуступки. (переуступки, переуступки спб, переуступки ЛО)

Бухгалтера. (бухучет, бухгалтерия, бухгалтерия спб)

Категории интересов. (недвижимость, обустройство и ремонт)

ГЕО настройка по Санкт-Петербургу. (выбирались районы, где преобладают скопления общежитий, коммунальных комнат

Разработка рекламных объявлений

Для работы над созданием объявления был проведен анализ контента топовых конкурентов. Особый акцент был на вовлеченности пользователей.

По итогам анализа были разработаны индивидуальные посадочные страницы и рекламные посты для каждой целевой аудитории. Тот факт, что кроме целевых действий промопосты активно лайкали и репостили, прямым образом свидетельствует о верности выбора текста и фотографий.

Стоимость клика – 7,9 рублейРезультаты рекламной кампании

Какие задачи стояла передо мной:

Основная – это показать компании, что можно найти клиентов через социальные сети. Что и было сделано. Также удалось показать, что работать с социальными сетями – это выгодно, при сравнении с поисковыми системами стоимость лида в несколько раз ниже.

P. S. Сравнения не совсем корректны, но все же мою работу сравнивали именно по поисковой системой Яндекс.Direct.

Общие результаты тестовой рекламной кампании:

Было потрачено – 81 365 рублей

Средняя стоимость клика – 8,4 рублей

Количество целевых лидов – 79

Стоимость целевого лида - 1 030 рублей

KPI был перевыполнен. Цитирую слова руководителя отдела продаж: "Мы ожидали получить результат хуже, но вы нас приятно удивили".

По итогам тестовой кампании было выявлено несколько аудиторий, которые показали отличные результаты, а именно: прямые конкуренты, субсидии и ипотеки, геонастройка в Санкт-Петербурге. Цена целевого действия и лида до 40% ниже, чем на других сегментах.

Выводы:

Рынок недвижимости в социальных сетях достаточно свободный, при верном подходе имеет низкую стоимость целевых действий и лидов.

Низкую стоимость целевых действий и лидов удалось получить благодаря верно выстроенной стратегии и тонкой нарезке целевой аудитории.

ЦА положительно реагирует на:

ценовую конкретику;

рекламные посты, баннеры с надписями;

"social proof" (доказательства социального взаимодействия, влияющие на принятие решения), такие как "количество застройщиков";

полезную информацию о льготах, госпошлинах.

Отдельно я хочу выделить "Похожие аудитории". Благодаря этой функции есть возможность масштабировать проверенные аудитории не во вред качеству. Стоимость лида остаётся в допустимых рамках.

Представлен явный пример, что при верном подходе к своей работе есть возможность показать хороший результат совершенно в любой тематике.