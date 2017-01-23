Продвижение вк с целью увиличения продаж

С целью увиличения количества продаж и трафика на сайт компании, были приглашенны люди в 5 разных групп работающих как филиалы в разных городах компании, которая занимается продажей БАДОВ и спортивного питание. В каждую группу люди были приглашены по разным критериям. В группу https://vk.com/badrazves_saratov приглашались в возрасте от 18 до 50 лет с г. Саратов, г. Энгельс, г. Балаклаво, которые состояли в указаных заказчиком группах. В группу https://vk.com/badrazves__volgograd приглашались в возрасте от 18 до 50 лет с г. Волгоград. В группу https://vk.com/badrazves_sochi приглашались люди в возрасте от 23 до 45 лет с г. Сочи В группу https://vk.com/badrazves_voronezh были приглашены люди в озрасте от 21 до 45 лет с города Воронеж, состоящие в группах конкурентов( список предоставлялся заказчиком) Так же были приглашены люди состоящие в группах спортивной тематики в возрасте от 18 до 50 лет с Омска в группу https://vk.com/badrazves_omsk Сотрудничество велось непосредственно с начальниками филиалов каждой из этих групп и все вопросы по товарам что поступали от приглашаемых людей в режиме онлайн переадресовывались на начальников филиалов, что позволило повысить уровень продаж.