Продвижение вк группы магазина одежды " Артишок"

В группу https://vk.com/artshock_net были приглашены оптовые покупатели, организаторы совместных покупок, владельцы торговых страничек и групп в социальных сетях, частные предприниматели, представители розничных и интернет-магазинов, в возрасте от 18 до 35 лет с России. Приглашенно 1000 человек. Результатом привлечения целевлй аудитории стало увеличение посещяемости сайта магазина, открытие 12 закупок товара с магазина Артишок на страничках организаторов совместных покупок и владельцах торговых страничек, что повлекло значительное увеличение колличества продаж.