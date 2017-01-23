Продвижение вконтакте паблика знакомств

Было приглашенов публичную страничку https://vk.com/vedafamilydating около 21 тыс человек в течении 6 месяцев. Приглашены люди, состоящие в группах религиозной, нравственной тематики, поддерживающие ЗОЖ, увлекающиеся вегитарианством, сыроединием, эзотерикой и т.д. Критерии отбора людей : состоят в указанных заказчиком группах, возраст от 17 лет, верующие, в активном поиске или не женаты ( не замужем). Все приглашенные люди живые, активные и желающие познакомится ( это как минимум видно из количества ежедневно предлагаемых к публикации и опубликованных в группе анкет людей))