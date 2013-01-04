Продвижение YouTube канала Льва Вожеватова
Добавлена205 просмотров
11 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.youtube.com/user/levvojevatov
Оптимизация, продвижение продающих видео роликов, рост просмотров (пример: http://www.youtube.com/watch?v=irksaS3Z0s8 Число просмотров на 4.01.2013 --- 118414 просмотров, число просмотров на 8.01.2013 --- 148233 просмотров)
Перегон трафика с ютуба на основной сайт проекта, рост ЦА, рост подписчиков, рост продаж.
Средний показатель результатов за 1 месяц:
+100000 просмотров
+10000 целевых переходов
+800 целевых клиентов