Продвижение YouTube канала Льва Вожеватова

Добавлена
11 лет назад
205 просмотров
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http://www.youtube.com/user/levvojevatov

Оптимизация, продвижение продающих видео роликов, рост просмотров (пример: http://www.youtube.com/watch?v=irksaS3Z0s8 Число просмотров на 4.01.2013 --- 118414 просмотров, число просмотров на 8.01.2013 --- 148233 просмотров)

Перегон трафика с ютуба на основной сайт проекта, рост ЦА, рост подписчиков, рост продаж.

Средний показатель результатов за 1 месяц:

+100000 просмотров

+10000 целевых переходов

+800 целевых клиентов