SMM для интернета-магазина детских игрушек

Создание групп в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, YouTube, Twitter, Linkedln

PR, реклама услуг и товара, работа с новыми брендами и их продвижение, написание текста, привлечение трафика, разработка дизайна, логотипа, подбор материала, выбор стратегии продвижения, таргетинг, анализ перцепции, применение вирусной рекламы, комьюнити- менеджмент, контент-менеджмент.

Работа на форумах городских и межрегиональных: работа с негативом, online общение с клиентами, консультации, контент, комьюнити - менеджмент, PR

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