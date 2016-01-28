SMM, SMO, SEO компания АКРОС

Выбор стратегии и PR для развития бизнеса в интернете. Создание и ведение социальных групп, комьюнити, контент - менеджмент. Работа с видео, обработка, настройка, оформление, контент YouTube. Проведение анализа ниши и конкурентов в сети интернет, подбор минус-слов, наполнение и работа Google,Яндекс. Работа с негативом.

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