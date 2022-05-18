Спецпроект в &#65279;онлайн-школе

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3 года назад
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Задача: Разработка ВК марафона по подготовке к ЕГЭ за 7-10 дней до экзаменов и создание сниженной стоимости для максимально широкого входа аудитории в воронку продаж.

В результате получить высокие количественные показатели прохождения марафона, при невысокой стоимости.

Бюджет: 310000 руб.+ Iphone

Прибыль: 1,8 млн руб.

Исходные данные:

- около 30% аудитории хорошо прогреты

- присутствует разделение по предметам

- необходимо руководствоваться принципами unit-экономики для получения результатов на каждом из курсов

- нет возможности использовать Instagram, в основном аудитория 17 лет

Этапы работы

1. Привлечение клиентов

  • В виде основного источника трафика был выбран VK
  • Разработаны по 3 лид-магнита по разным направлениям подготовки
  • Весь трафик шел в предварительно созданный чат-бот в сервисе рассылок VK
  • Стоимость подписчика рассылки составляла от 17 до 32 рублей (в зависимости от предмета)
2. Построение воронки

  • Воронка продаж сочетала в себе 3 черты:
- формат стандартного гива (в виде подарка Iphone)

- бесплатный марафон

- автовебинрную воронку

  • Курс был предзаписанным, поэтому все продажи проводились в ассинхронном формате
Инструмент: VK-рассылки

3. Допрогрев

  • Для прогрева аудитории были использованы: мессенджеры, почтовые рассылки и телефония
  • Каждый день проводился вебинар (автовебинр), который вел основатель школы
  • Была запущена серия вебинаров от разных преподавателей
  • Ученики приглашались по телефону с помощью предзаписанных голосов своих преподавателей
4. Прямые продажи

  • Вплоть до последнего дня ЕГЭ по каждому из предметов цена постепенно росла
  • В соцсетях школы и её основателя постоянно проумоутировался данный курс и публиковались результаты
  • В последний день перед каждым экзаменом стоимость курса снижалась в 1,5-2 раза, продажи вырастали в 6-9 раз