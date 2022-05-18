Задача: Разработка ВК марафона по подготовке к ЕГЭ за 7-10 дней до экзаменов и создание сниженной стоимости для максимально широкого входа аудитории в воронку продаж.

В результате получить высокие количественные показатели прохождения марафона, при невысокой стоимости.

Бюджет: 310000 руб.+ Iphone

Прибыль: 1,8 млн руб.

Исходные данные:

- около 30% аудитории хорошо прогреты

- присутствует разделение по предметам

- необходимо руководствоваться принципами unit-экономики для получения результатов на каждом из курсов

- нет возможности использовать Instagram, в основном аудитория 17 лет

Этапы работы

1. Привлечение клиентов

В виде основного источника трафика был выбран VK

Разработаны по 3 лид-магнита по разным направлениям подготовки

Весь трафик шел в предварительно созданный чат-бот в сервисе рассылок VK

Стоимость подписчика рассылки составляла от 17 до 32 рублей (в зависимости от предмета)

2. Построение воронки

Воронка продаж сочетала в себе 3 черты:

- формат стандартного гива (в виде подарка Iphone)

- бесплатный марафон

- автовебинрную воронку

Курс был предзаписанным, поэтому все продажи проводились в ассинхронном формате

Инструмент: VK-рассылки

3. Допрогрев

Для прогрева аудитории были использованы: мессенджеры, почтовые рассылки и телефония

Каждый день проводился вебинар (автовебинр), который вел основатель школы

Была запущена серия вебинаров от разных преподавателей

Ученики приглашались по телефону с помощью предзаписанных голосов своих преподавателей

4. Прямые продажи