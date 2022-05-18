Задача: Разработка ВК марафона по подготовке к ЕГЭ за 7-10 дней до экзаменов и создание сниженной стоимости для максимально широкого входа аудитории в воронку продаж.
В результате получить высокие количественные показатели прохождения марафона, при невысокой стоимости.
Бюджет: 310000 руб.+ Iphone
Прибыль: 1,8 млн руб.
Исходные данные:
- около 30% аудитории хорошо прогреты
- присутствует разделение по предметам
- необходимо руководствоваться принципами unit-экономики для получения результатов на каждом из курсов
- нет возможности использовать Instagram, в основном аудитория 17 лет
Этапы работы
1. Привлечение клиентов
- В виде основного источника трафика был выбран VK
- Разработаны по 3 лид-магнита по разным направлениям подготовки
- Весь трафик шел в предварительно созданный чат-бот в сервисе рассылок VK
- Стоимость подписчика рассылки составляла от 17 до 32 рублей (в зависимости от предмета)
- Воронка продаж сочетала в себе 3 черты:
- бесплатный марафон
- автовебинрную воронку
- Курс был предзаписанным, поэтому все продажи проводились в ассинхронном формате
3. Допрогрев
- Для прогрева аудитории были использованы: мессенджеры, почтовые рассылки и телефония
- Каждый день проводился вебинар (автовебинр), который вел основатель школы
- Была запущена серия вебинаров от разных преподавателей
- Ученики приглашались по телефону с помощью предзаписанных голосов своих преподавателей
- Вплоть до последнего дня ЕГЭ по каждому из предметов цена постепенно росла
- В соцсетях школы и её основателя постоянно проумоутировался данный курс и публиковались результаты
- В последний день перед каждым экзаменом стоимость курса снижалась в 1,5-2 раза, продажи вырастали в 6-9 раз