Столовая Bon Appetit + Доставка

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Давно хотел выложить кейс еще с начала лета, который помог мне получить опыт в настройке РК в Instagram на общепит, а если конкретнее, то на столовую из г.Новокузнецка.
Сам клиент ко мне обратился еще в марте, но проработали мы с ним до конца июля.
Проблемы заказчика:
- непроходимое место (нужно знать место, чтобы приехали клиенты);
- отсутствие потока заказов на доставку.
Со слов клиента было ясно, что ранее пытались они запускать рекламу, однако, они желали лучших результатов.
Мной был создан mind-map по запуску, где я попытался выделить 2 ЦА; чтобы в итоге получилось 2 РК: на посещение точки, а также на доставку. Были также разработаны отдельно креативы на ЦА по доставке и посещение точки.
Откуритив на тест 3К+ руб. были сделаны выводы, куда собственно лучше двигать. После тестов получилось вывести столовую на хорошую посещаемость, а также увеличить заказы на доставку.
Скриншот с сообщениями довольного клиента на месте ;)