Строительная компания Рост

Продвижение Instagram аккаунта.Акцент на таргетированной рекламе
- Анализ рынка и поиск целевой аудитории
-Разработка стратегии и контент-плана по продвижению в сети;
-Создание и ведение РК в Facebook и инстаграм.Цель запросы в директ и Вотсап.
-Оформление контента: текст, фото.
-Сьемка рекламных роликов
-Связь с блогерами и артистами
-Привлечение клиентов, подписчиков;
- Формирование и повышение лояльности к бренду компании
Использую двухступенчатую воронку.
Работаю с компанией больше года с Мая 2019г по сей день.