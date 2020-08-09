Строительная компания Рост

Продвижение Instagram аккаунта.Акцент на таргетированной рекламе

- Анализ рынка и поиск целевой аудитории

-Разработка стратегии и контент-плана по продвижению в сети;

-Создание и ведение РК в Facebook и инстаграм.Цель запросы в директ и Вотсап.

-Оформление контента: текст, фото.

-Сьемка рекламных роликов

-Связь с блогерами и артистами

-Привлечение клиентов, подписчиков;

- Формирование и повышение лояльности к бренду компании

Использую двухступенчатую воронку.

Работаю с компанией больше года с Мая 2019г по сей день.