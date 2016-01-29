Таргетинг и лидогенерация

Добавлена
8 лет назад
217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

С удовольствием возьмусь за интересный проект 

  • Настройка таргетинга vk.com.
  • Настройка таргетинга MY Target - mail.ru.
  • Настройка таргетинга Facebook.
  • Генерация заявок на ваши товары и/или услуги.
  • Лидогенерация.

Схема работы:

1. Обсуждение стратегии.

2. Предоплата.

3. Процесс разработки проекта.

4. Запуск проекта, доводка и оптимизация.

5. Составление акта учета полученных результатов.