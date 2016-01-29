Таргетинг и лидогенерация

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- Настройка таргетинга vk.com.
- Настройка таргетинга MY Target - mail.ru.
- Настройка таргетинга Facebook.
- Генерация заявок на ваши товары и/или услуги.
- Лидогенерация.
Схема работы:
1. Обсуждение стратегии.
2. Предоплата.
3. Процесс разработки проекта.
4. Запуск проекта, доводка и оптимизация.
5. Составление акта учета полученных результатов.