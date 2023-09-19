Таргетированная реклама / Недвижимость

Социальные сети (SMM и SMO)
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ниша: Недвижимость

Задачи, которые были выполнены :
- Анализ конкурентов и ЦА
- Создание связок/рекламных стратегий
- Создание копирайтинга офферов
- Создание креативов
- Запуск тестовой РК и оптимизация
- Запуск нескольких основных РК
- Отчетность за месяц