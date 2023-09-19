Таргетированная реклама / Одежда
Социальные сети (SMM и SMO)
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Ниша: Одежда
Задачи, которые были выполнены :
- Анализ конкурентов и ЦА
- Создание рекламной связки
- Создание копирайтинга офферов
- Создание креативов
- Запуск тестовой РК и оптимизация
- Отчетность за период