Ведение сообществ Вконтакте

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мою работу в рамках ведения сообществ Вконтакте ярче всего характеризует пример клиента, которого я веду с момента его решения о присутствии в социальных сетях. За время работы с сообществом мне удалось создать ядро активной аудитории, стабильный трафик на сайт, постоянный поток обращений к онлайн-консультантам.