Ведение сообществ Вконтакте

Мою работу в рамках ведения сообществ Вконтакте ярче всего характеризует пример клиента, которого я веду с момента его решения о присутствии в социальных сетях. За время работы с сообществом мне удалось создать ядро активной аудитории, стабильный трафик на сайт, постоянный поток обращений к онлайн-консультантам.

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