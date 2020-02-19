Ведение страницы в Instagram и Facebook
Добавлена99 просмотров
4 года назад
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Занималась ведением страницы в Instagram и Facebook:
1. Создание контента (пост, фото, видео, сториз).
2. Организация и проведение конкурсов.
3. Обработка фидбэков.
4. Общение с клиентами.
5. Поиск площадок для рекламы.