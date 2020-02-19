Ведение страницы в Instagram и Facebook

Добавлена
4 года назад
99 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Занималась ведением страницы в Instagram и Facebook:

1. Создание контента (пост, фото, видео, сториз).

2. Организация и проведение конкурсов.

3. Обработка фидбэков.

4. Общение с клиентами.

5. Поиск площадок для рекламы.