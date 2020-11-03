Настрою таргетированную рекламу бесплатно.

Готова взять интересный мне проект и настраивать таргетированную рекламу бесплатно ( ЦА, тест, креативы, оптимизация)

Если сотрудничество устроит - продолжим его на платной основе.

1) Редактор новостного сайта - 4 месяца.

2) Контент-менеджер (Instagram, Facebook) - 3 месяца:

1. Создание контента (пост, фото, видео, сториз);

2. Организация и проведение конкурсов;

3. Обработка фидбэков;

4. Общение с клиентами;

5. Поиск площадок для рекламы.

3) Ведение страницы в Instagram (косметология):

1. Оформление;

2. Создание контент-плана;

3. Написание и редактура постов;

4. Идеи для сториз;

5. Розыгрыши.

С октября 2019 по январь 2020 прошла 3 курса по таргетированной рекламе, постоянно участвую в вебинарах по этой теме и занимаюсь самообразованием. В апреле 2020 года прошла курс-тренинг по созданию сайтов на Тильде.

Практику по запуску таргетированной рекламы проходила на экспериментальном блоге - поиск ЦА, создание и тестирование креативов, аудитории, оптимизация.

Опыт работы с фоторедакторами Snapseed, Facetune, Lightroom, видеоредакторами Mojo, Canva, Insta Story, Movavi, VideoShow, Inshot.