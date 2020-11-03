Готова взять интересный мне проект и настраивать таргетированную рекламу бесплатно ( ЦА, тест, креативы, оптимизация)
Если сотрудничество устроит - продолжим его на платной основе.
1) Редактор новостного сайта - 4 месяца.
2) Контент-менеджер (Instagram, Facebook) - 3 месяца:
1. Создание контента (пост, фото, видео, сториз);
2. Организация и проведение конкурсов;
3. Обработка фидбэков;
4. Общение с клиентами;
5. Поиск площадок для рекламы.
3) Ведение страницы в Instagram (косметология):
1. Оформление;
2. Создание контент-плана;
3. Написание и редактура постов;
4. Идеи для сториз;
5. Розыгрыши.
С октября 2019 по январь 2020 прошла 3 курса по таргетированной рекламе, постоянно участвую в вебинарах по этой теме и занимаюсь самообразованием. В апреле 2020 года прошла курс-тренинг по созданию сайтов на Тильде.
Практику по запуску таргетированной рекламы проходила на экспериментальном блоге - поиск ЦА, создание и тестирование креативов, аудитории, оптимизация.
Опыт работы с фоторедакторами Snapseed, Facetune, Lightroom, видеоредакторами Mojo, Canva, Insta Story, Movavi, VideoShow, Inshot.
- Лендинг на любую тему (Платформа Tilda)80 просмотров
- Пример поста для мастера косметологических услуг143 просмотра
- Контент-план для мастера косметологических услуг173 просмотра
- Ведение страницы в Instagram и Facebook99 просмотров