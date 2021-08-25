Ведение YouTube-канала

Ведение ютуб-канала проекта "Академия Покера". Вел несколько каналов (были каналы с нуля и до 150к подписчиков). Все каналы были коммерческие. В мои обязанности входило: налаживание процесса видеопроизводства(управление командой), постановка всех ТЗ специалистам, оформление ролика на ютуб, оптимизация ролика, оптимизация канала, закупка рекламы у блогеров, синхронизация с социальными сетями.

На данный момент 2 канала заблокированы (не по моей вине, честно))), остался один канал, над которым я в данный момент и работаю - https://www.youtube.com/channel/UCtebSpnS8HDBzSeNwoYk-MA