Ну що,братанчік,злишся на ці трабли?

Стискаєш зуб,щоб не швиряти кулаки?

А мат злітає часто з язика,блядь?

А сотку жахнеш?А застрочиш косяки?

Ох,не кажи,під гнівом хочеш все відразу.

Та ще й побільше,і порєщє,і прям тут.

Трощити,бити,пить до того часу

Допоки сука-лють заб’ється в кут.

І любить же ж вона покерувати

То накричить,то розіб’є шось,то порве.

Боків напоре,відійде і буде ржати

Коли тебе ще й совість погризе.

Це ж ізза злості ти не лайкнеш фотку друга

А звідки «…silently deleted her profile»?

Це теж робота angry current mood`а.

А потім все restore, і скромний смайл).

Ох,таак!Злий тИ-це все навколонакаляє!

І навіть те,що наче мімімі.

Ну покажіть!Ну хоч комусьдопомагає

З ромашки чай чи корінці земні?

Ніщо не допоможе в миті люті.

Ну може на момент чи якийсь час.

А нерви не відновляться,по суті.

Вони прийдуть зі злістю в інший раз.