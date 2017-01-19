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Ну що,братанчік,злишся на ці трабли?
Стискаєш зуб,щоб не швиряти кулаки?
А мат злітає часто з язика,блядь?
А сотку жахнеш?А застрочиш косяки?
Ох,не кажи,під гнівом хочеш все відразу.
Та ще й побільше,і порєщє,і прям тут.
Трощити,бити,пить до того часу
Допоки сука-лють заб’ється в кут.
І любить же ж вона покерувати
То накричить,то розіб’є шось,то порве.
Боків напоре,відійде і буде ржати
Коли тебе ще й совість погризе.
Це ж ізза злості ти не лайкнеш фотку друга
А звідки «…silently deleted her profile»?
Це теж робота angry current mood`а.
А потім все restore, і скромний смайл).
Ох,таак!Злий тИ-це все навколонакаляє!
І навіть те,що наче мімімі.
Ну покажіть!Ну хоч комусьдопомагає
З ромашки чай чи корінці земні?
Ніщо не допоможе в миті люті.
Ну може на момент чи якийсь час.
А нерви не відновляться,по суті.
Вони прийдуть зі злістю в інший раз.