Вірш про спорт

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Донавиступались.
Вони програвали,а ними пишались
Вважали питання плей-офф на мазі.
Зіграти з аматорським складом лишалось
Ірландців,і Польщу в чергове змести
Давно вже вживається фраза про якість
Моментів,що безліч у кожному матчі.
-Голи ось-ось будуть!!!Подбайте про всякість
Ударів,пасів!Награвайте подачі!
-Ви грайте!-казали-Прийдуть результати!
Побільше проблем опоненту створіть!
Створіть!!!М’ячі самі почнуть залітати!
Везе тим,хто возить!Беріть і возіть!
Ефектністю сяє ця тактика в полі-
Видовищно б’ють,пробивають,фінтять.
Але щоб зіграти в наступному колі
Потрібні голи.А голи не летять!
Хто винен у нашому розчаруванні,
(Це м’яко сказав я,відкинувши мат)
Підняв нам повіки,зірками приспані,
Що з флангів обох били наче з гармат?
Чи всім,кому слід,ті повіки піднято?
На довго піднято?Мотнуть по вусам
Ті люди,що рішення мають приймати?
Ганьби їм достатньо?Чи треба Майдан?
Відчули ви нашу глибоку сердитість?
В чергове,граблями,гаразд по чолу?
Вважаєте злом ви фінансову ситість
Усіх,хто кував нам таку стидобу?
Помилка-злодійка всіх рівними знає.
Ім’я,статус,гроші для неї полова.
Та учнів поганих вона полюбляє-
Навідує,та й з ними жити готова.
То ж досить потрібні слова вимовляти.
Їх сказано всі.Пора стала до дій!
Звільняти,ростити,шукати,навчати-
Ось це головний наш футбольний двобій!