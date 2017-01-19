Вірш про спорт

Донавиступались.

Вони програвали,а ними пишались

Вважали питання плей-офф на мазі.

Зіграти з аматорським складом лишалось

Ірландців,і Польщу в чергове змести

Давно вже вживається фраза про якість

Моментів,що безліч у кожному матчі.

-Голи ось-ось будуть!!!Подбайте про всякість

Ударів,пасів!Награвайте подачі!

-Ви грайте!-казали-Прийдуть результати!

Побільше проблем опоненту створіть!

Створіть!!!М’ячі самі почнуть залітати!

Везе тим,хто возить!Беріть і возіть!

Ефектністю сяє ця тактика в полі-

Видовищно б’ють,пробивають,фінтять.

Але щоб зіграти в наступному колі

Потрібні голи.А голи не летять!

Хто винен у нашому розчаруванні,

(Це м’яко сказав я,відкинувши мат)

Підняв нам повіки,зірками приспані,

Що з флангів обох били наче з гармат?

Чи всім,кому слід,ті повіки піднято?

На довго піднято?Мотнуть по вусам

Ті люди,що рішення мають приймати?

Ганьби їм достатньо?Чи треба Майдан?

Відчули ви нашу глибоку сердитість?

В чергове,граблями,гаразд по чолу?

Вважаєте злом ви фінансову ситість

Усіх,хто кував нам таку стидобу?

Помилка-злодійка всіх рівними знає.

Ім’я,статус,гроші для неї полова.

Та учнів поганих вона полюбляє-

Навідує,та й з ними жити готова.

То ж досить потрібні слова вимовляти.

Їх сказано всі.Пора стала до дій!

Звільняти,ростити,шукати,навчати-

Ось це головний наш футбольний двобій!