Мої тексти.

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7 лет назад
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Чому  вишиванка така дорога українцю?

Чому на сорочці той макнайдорожчий йому?

Чому розсипхрестиків,зшитий рукою умільця,

Вшивається в душу,якнитка лягає в канву?

 

Чому полотно,яке ткане ізпрядених ниток,

Що зроблені з льону,щовиріс на рідній землі,

Майстриню схиляє надп’яльцями довго сидіти,

Фарбовані жилки ладнатина білому тлі?

 .......

Чому вишиванка така дорога українцю.docx
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