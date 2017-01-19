Мої тексти.

Чому вишиванка така дорога українцю?

Чому на сорочці той макнайдорожчий йому?

Чому розсипхрестиків,зшитий рукою умільця,

Вшивається в душу,якнитка лягає в канву?

Чому полотно,яке ткане ізпрядених ниток,

Що зроблені з льону,щовиріс на рідній землі,

Майстриню схиляє надп’яльцями довго сидіти,

Фарбовані жилки ладнатина білому тлі?

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