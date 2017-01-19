Мої тексти.

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Чому вишиванка така дорога українцю?
Чому на сорочці той макнайдорожчий йому?
Чому розсипхрестиків,зшитий рукою умільця,
Вшивається в душу,якнитка лягає в канву?
Чому полотно,яке ткане ізпрядених ниток,
Що зроблені з льону,щовиріс на рідній землі,
Майстриню схиляє надп’яльцями довго сидіти,
Фарбовані жилки ладнатина білому тлі?
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