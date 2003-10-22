Художні оповідання та робота з текстом

Стихи, Песни и Проза
Добавлена
2 месяца назад
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Alexandr_ – профиль автора фанфиков и ориджиналов – Книга Фанфиков (ficbook.net)
Закинута сторінка на Фікбуці, де я колись писав декілька художніх творів (написано все було ще до війни, тому мова написання - російська).