Художні оповідання та робота з текстом
Стихи, Песни и Проза
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2 месяца назад
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Alexandr_ – профиль автора фанфиков и ориджиналов – Книга Фанфиков (ficbook.net)
Закинута сторінка на Фікбуці, де я колись писав декілька художніх творів (написано все було ще до війни, тому мова написання - російська).