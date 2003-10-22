Робота з текстом/з фото/відео, озвучка, переклад з англійської

Студент, 20 років.

Більшість часу проводжу за ноутбуком та смартфоном;

Вмію працювати з текстом (тобто писати або редагувати);

Маю мікрофон, тому можу щось озвучити для Вас;

Знайомий із програмами Adobe Photoshop та Adobe Premiere Pro (якісь гігантські проекти мабуть не потягну, але щось простеньке або середньої складності - думаю, зможу);

Відкритий до завдань з перекладу з англійської (спілкуватися ще не дуже виходить, але розуміти та перекладати щось не занадто складне - будь-ласка);

Є невеличкий канал на YouTube, на якому Ви можете побачити майже все з вищеперерахованого:

https://www.youtube.com/watch?v=0TOGaMRVEDU

(відео російською, але я також вільно спілкуюся українською та не маю з цим ніяких проблем).