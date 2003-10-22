Робота з текстом/з фото/відео, озвучка, переклад з англійської
Студент, 20 років.
Більшість часу проводжу за ноутбуком та смартфоном;
Вмію працювати з текстом (тобто писати або редагувати);
Маю мікрофон, тому можу щось озвучити для Вас;
Знайомий із програмами Adobe Photoshop та Adobe Premiere Pro (якісь гігантські проекти мабуть не потягну, але щось простеньке або середньої складності - думаю, зможу);
Відкритий до завдань з перекладу з англійської (спілкуватися ще не дуже виходить, але розуміти та перекладати щось не занадто складне - будь-ласка);
Є невеличкий канал на YouTube, на якому Ви можете побачити майже все з вищеперерахованого:
https://www.youtube.com/watch?v=0TOGaMRVEDU
(відео російською, але я також вільно спілкуюся українською та не маю з цим ніяких проблем).
Портфолио
- Нарізка ігрового відео з монтажем2 просмотра
- Робота в Photoshop (прев'ю)нет просмотров
- Художні оповідання та робота з текстом2 просмотра
- Повноцінний ігровий відеоролик на YouTubeнет просмотров