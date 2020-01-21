Люблю писать, для настроенья, под хруст печенья

Добавлена
4 года назад
140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По Вашему предпочтению могу писать поздравительные стишки разного характера, с юмором и без. Работаю инженером, но иногда появляется желание разбавлять серые будни написанием не технической документации)

Владимир.docx
12 КБ