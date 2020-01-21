Люблю писать, для настроенья, под хруст печенья
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4 года назад
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По Вашему предпочтению могу писать поздравительные стишки разного характера, с юмором и без. Работаю инженером, но иногда появляется желание разбавлять серые будни написанием не технической документации)
Владимир.docx
12 КБ