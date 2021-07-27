wild_ingeneer

Константин wild_ingeneer

 
34 годаУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Пишу стишки для души, и поздравления для сердца)

Мы не прощаемся на долго,

Не пустим горькую слезу,

Завывать не будем волком,

И плакать снова по утру!

Вы уезжаете неспешно,

В тот край, где чище и светлей,

Мы расстаемся, но запомним

Навеки радость прошлых дней!

Надеюсь, свидимся быстрее,

Чем выпадет последний снег

Жить снова станет веселее,

И озарит улыбки свет!

Стихи, Песни и Проза
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$0.5/час
от 1 дня
#45