Пишу стишки для души, и поздравления для сердца)
Мы не прощаемся на долго,
Не пустим горькую слезу,
Завывать не будем волком,
И плакать снова по утру!
Вы уезжаете неспешно,
В тот край, где чище и светлей,
Мы расстаемся, но запомним
Навеки радость прошлых дней!
Надеюсь, свидимся быстрее,
Чем выпадет последний снег
Жить снова станет веселее,
И озарит улыбки свет!
Портфолио
- Работаю в программах AutoCad и Solid Works86 просмотров
- Люблю писать, для настроенья, под хруст печенья140 просмотров
Стихи, Песни и Проза
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