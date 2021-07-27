Пишу стишки для души, и поздравления для сердца)

Мы не прощаемся на долго,

Не пустим горькую слезу,

Завывать не будем волком,

И плакать снова по утру!

Вы уезжаете неспешно,

В тот край, где чище и светлей,

Мы расстаемся, но запомним

Навеки радость прошлых дней!

Надеюсь, свидимся быстрее,

Чем выпадет последний снег

Жить снова станет веселее,

И озарит улыбки свет!