Пишу Стихи, Истории, Рассказы, песни, рекламу

Добавлена
6 лет назад
119 просмотров
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С детства занимаюсь написанием рассказов, историй, стихов, песен, являюсь призером "Стих года 2016"

Могу воплотить любые ваши фантазии на бумагу, от маленького четверостишия до небольшой книги, пишу в любым направлениях, от детских сказок, до фантастических историй в других мирах

Так же занимаюсь больше 10 лет спортом, знаю как помочь сбросить или набрать массу, работал тренером, составлю индивидуальную программу тренировок и питания для вас

Стих.docx
15 КБ
Рассказ.docx
39 КБ