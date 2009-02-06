Стихотворение *Искусство*
Стихи, Песни и Проза
Добавлена145 просмотров
15 лет назад
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***Искусство***
Попробуй это искусство на свой слух
Яркий коктейль из чувственных зелий
На заточенный временем вкус
Доведи до кипения под мраком ночи
Эти звенья одной грандиозной цепочки
Где нет формата, а есть лишь музыка
И суть зарифмованных строчек.