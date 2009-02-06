Стихотворение *Искусство*

***Искусство***

Попробуй это искусство на свой слух

Яркий коктейль из чувственных зелий

На заточенный временем вкус

Доведи до кипения под мраком ночи

Эти звенья одной грандиозной цепочки

Где нет формата, а есть лишь музыка

И суть зарифмованных строчек.