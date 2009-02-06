Стихотворение *Искусство*

Стихи, Песни и Проза
Добавлена
15 лет назад
145 просмотров
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***Искусство***

Попробуй это искусство на свой слух

Яркий коктейль из чувственных зелий

На заточенный временем вкус

Доведи до кипения под мраком ночи

Эти звенья одной грандиозной цепочки

Где нет формата, а есть лишь музыка

И суть зарифмованных строчек.

Стихотворение *Искусство*.doc
20 КБ