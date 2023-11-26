Розробка фреймворку для тестування веб-сайтів

Тестирование ПО
Добавлена
месяц назад
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Було розроблено спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє виконувати автоматизоване тестування веб-сайтів та веб-додатків.

Як приклад, було створено групу тестів, яка займається автоматичним тестуванням сайту Steam

Посилання: https://github.com/KostantinRudenko/PageObjectFramework_Project-

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