Розробка фреймворку для тестування веб-сайтів

Було розроблено спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє виконувати автоматизоване тестування веб-сайтів та веб-додатків. Як приклад, було створено групу тестів, яка займається автоматичним тестуванням сайту Steam Посилання: https://github.com/KostantinRudenko/PageObjectFramework_Project-

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