Розробка фреймворку для тестування веб-сайтів
Тестирование ПО
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месяц назад
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Було розроблено спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє виконувати автоматизоване тестування веб-сайтів та веб-додатків.
Як приклад, було створено групу тестів, яка займається автоматичним тестуванням сайту Steam
Посилання: https://github.com/KostantinRudenko/PageObjectFramework_Project-
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