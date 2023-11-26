Розробка додатку для роботи із базами даних
Базы данных
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месяц назад
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Було створено спеціалізований додаток, який дозволяє користувачу працювати із базами даних (створення, видалення, редагування та ін) без високого рівня розуміння та навичок.
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