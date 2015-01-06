Eye tracking любых сайтов и макетов. Подготовка отчетов и рекомендаций.

Если вы хотите получить ответ на вопрос "передает ли рекламный макет, упаковка или дизайн сайта то маркетинговое сообщение которое в него вложили", то eye tracking для вас

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