Функциональное тестирование сайта

Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Проведу тестирование вашего сайта/web-приложения

Устройства для тестирования:

Windows 10: Chrome, Firefox, Opera, E11, Microsoft Edge

Что входит в заказ:

На выходе Вы получаете отчет о проведенной работе.

В него входит:

*Закончила курсы A1qa, получила отличную практику в тестировании и теоритические знания

- опыт в тестировании 5 проектов ( 4 веб, 1 декстопное приложение)

-есть опыт в общении с командой и с куратором

-есть опыт в самостоятельном поиске и изучении новой информации в сжатые сроки

-есть опыт в работе с дедлайнами

-приобрела опыт в дистанционной работе

Имею большой интерес к данной профессии и желание развиваться

*Работа с баг-трекинговой системой Jira;

Внесение, описание Дефектов;

Проведение функционального, GUI, регрессионного тестирования ;

Создание отчёта ;

Создание 4 видов тестовой документации ;

Работа с технической документацией

*Английский B2