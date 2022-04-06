Функциональное тестирование сайта

Добавлена
3 года назад
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Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Проведу тестирование вашего сайта/web-приложения

Устройства для тестирования:

Windows 10: Chrome, Firefox, Opera, E11, Microsoft Edge

Что входит в заказ:

  • Функциональное тестирование
  • Кроссбраузерное тестирование
  • Заведение ошибок в баг-трекере
  • Составление тестовой докуметации
  • Юзабилити тестирование
Что вы получите в итоге?

На выходе Вы получаете отчет о проведенной работе.

В него входит:

  • Название проекта
  • Версия
  • Количество дефектов
  • Список максимально критичных дефектов
  • Рекомендации
  • Общая информация
  • Графики
  • Детальная информация по каждому модулю(если нужно)
Нужно для заказа:
  • Ссылка на сайт
  • ТЗ (если есть) или постановка/описание задачи
  • Если есть какие-либо цели тестирования, то их список
  • Доступы к Баг-трекинговой системе (если необходимо сразу заводить дефекты)

    *Закончила курсы A1qa, получила отличную практику в тестировании и теоритические знания

    - опыт в тестировании 5 проектов ( 4 веб, 1 декстопное приложение)

    -есть опыт в общении с командой и с куратором

    -есть опыт в самостоятельном поиске и изучении новой информации в сжатые сроки

    -есть опыт в работе с дедлайнами

    -приобрела опыт в дистанционной работе

    Имею большой интерес к данной профессии и желание развиваться

    *Работа с баг-трекинговой системой Jira;

    Внесение, описание Дефектов;

    Проведение функционального, GUI, регрессионного тестирования ;

    Создание отчёта ;

    Создание 4 видов тестовой документации ;

    Работа с технической документацией

    *Английский B2