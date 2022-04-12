Тестирование сайтов

Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Проведу тестирование вашего сайта/web-приложения

(Первый заказ сделаю бесплатно за отзыв)

Устройства для тестирования:

Windows 10: Chrome, Firefox, Opera, E11, Microsoft Edge

Что входит в заказ:

Функциональное тестирование

Кроссбраузерное тестирование

Заведение ошибок в баг-трекере

Составление тестовой докуметации

Юзабилити тестирование

Что вы получите в итоге?

На выходе Вы получаете отчет о проведенной работе.

В него входит:

Название проекта

Версия

Количество дефектов

Список максимально критичных дефектов

Рекомендации

Общая информация

Графики

Детальная информация по каждому модулю(если нужно)

Ссылка на сайт

ТЗ (если есть) или постановка/описание задачи

Если есть какие-либо цели тестирования, то их список

Доступы к Баг-трекинговой системе (если необходимо сразу заводить дефекты) *Закончила курсы A1qa, получила отличную практику в тестировании и теоритические знания - опыт в тестировании 5 проектов ( 4 веб, 1 декстопное приложение) -есть опыт в общении с командой и с куратором -есть опыт в самостоятельном поиске и изучении новой информации в сжатые сроки -есть опыт в работе с дедлайнами -приобрела опыт в дистанционной работе Имею большой интерес к данной профессии и желание развиваться *Работа с баг-трекинговой системой Jira; Внесение, описание Дефектов; Проведение функционального, GUI, регрессионного тестирования ; Создание отчёта ; Создание 4 видов тестовой документации ; Работа с технической документацией *Английский B2

Нужно для заказа: