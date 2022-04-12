Арина Мытник Arinamytnik2000Arinamytnik2000
Доброго времени суток, уважаемые заказчики!
Проведу тестирование вашего сайта/web-приложения
(Первый заказ сделаю бесплатно за отзыв)
Устройства для тестирования:
Windows 10: Chrome, Firefox, Opera, E11, Microsoft Edge
Что входит в заказ:
- Функциональное тестирование
- Кроссбраузерное тестирование
- Заведение ошибок в баг-трекере
- Составление тестовой докуметации
- Юзабилити тестирование
На выходе Вы получаете отчет о проведенной работе.
В него входит:
- Название проекта
- Версия
- Количество дефектов
- Список максимально критичных дефектов
- Рекомендации
- Общая информация
- Графики
- Детальная информация по каждому модулю(если нужно)
*Закончила курсы A1qa, получила отличную практику в тестировании и теоритические знания
- опыт в тестировании 5 проектов ( 4 веб, 1 декстопное приложение)
-есть опыт в общении с командой и с куратором
-есть опыт в самостоятельном поиске и изучении новой информации в сжатые сроки
-есть опыт в работе с дедлайнами
-приобрела опыт в дистанционной работе
Имею большой интерес к данной профессии и желание развиваться
*Работа с баг-трекинговой системой Jira;
Внесение, описание Дефектов;
Проведение функционального, GUI, регрессионного тестирования ;
Создание отчёта ;
Создание 4 видов тестовой документации ;
Работа с технической документацией
*Английский B2
- Функциональное тестирование сайта553 просмотра