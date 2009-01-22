Тестирование Flash игр сервиса indalife.ru
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InDaLife.ru - это новый интерактивный проект, сочетающий в себе сервис знакомств и социально направленную игру.
Каждый пользователь мира InDaLife сможет создать неповторимый индивидуальный образ, легко завести новые знакомства, поиграть в мини-игры, и даже заняться сексом.
В InDaLife уделяется много внимания тенденциям моды и стиля. Образ персонажа меняется с приобретением одежды в магазинах и бутиках, при прохождении игровых заданий. Самые стильные и модные получают высокий престиж и популярность в мире InDaLife.
В рамках проекта по тестированию flash игр были протестированы следующие многопользовательские игры:
Рулетка европейская, Рулетка американская, Преферанс, Тысяча, Морской бой, Девятка, Дурак, Блэкджек, Покер, Нарды короткие, Нарды длинные, Двадцать одно.