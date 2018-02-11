Тестирование, сложные тексты, видеоинструкции

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Тестирование веб ресурсов и приложений (QC по терминологии FL – QA, хотя это не верно).
Тестирование удобства использования (юзабилити, UX testing),пользовательского интерфейса (UI testing), функциональное тестирование, тестирование совместимости, уязвимости и безопасности. Проверка сайта или приложения на соответствие ТЗ. Опытный методист, поэтому, как правило, нахожу ошибки после работы других тестеров. Навыки дизайнера и маркетолога позволяют искать ошибки дизайна и маркетинга. Постоянная занятость в проекте MotoDarom.Ru и Weblime. Опыт тестирования баз данных, программных алгоритмов. Владею алгоритмизацией, есть
опыт программирования, способен предложить идеи и алгоритмы выполнения ваших задач. Возможно формирование ТЗ для создания приложения или сайта по результатам тестирования.
2. Написание сложных текстов.
А. «Продающие» тексты. Хороший «продающий» текст, продукт индивидуальный и требует тщательной выверки. Поэтому стоит не дешево, зато действительно работает и приносит владельцу реальную прибыль.
Б. Научно-технические тексты ЛЮБОЙ направленности с углубленным пониманием материала.
В. Огромный опыт в написании методических материалов, опросов, тестов.
3. Создание инструкций и видеоинструкций.
Подробные графические или видеоинструкции на любую тему. Примеры работ на ютуб канале MotoDarom.Ru: https://www.youtube.com/channel/UCwrw3B2fU_p2X3YQEgWmTbw