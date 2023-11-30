Ольга Білоус

А кто ты?

Ты не раз видел, как в интернет пабликах не раз использовали такие слова как энтровер или меланхолик.

И хоть эти слова и лежат в плоскости психологии, я уверен, что ты эти слова скролил и хихикал, хихикал и скролил дальше. Но сегодня тебе повезло – я тебя поведу дальше, я введу тебя в курс дела мягко, но приятно.

Здесь мы будем говорить о меланхолике, сангвинике, флегматике и холерике. У людей выделяют именно четыре таких типа , но мало кто знает ,что такую типологию темперамента при думали давно ,очень давно это придумали до рождения Христа.

Ученые мужи Древнего Египта и Мессопотании начинали строить такую теорию, что первое и важное в человеке – это его гумор .Но, или переводя на человеческий и понятный язык -жидкость, ведь сам подумай , сколько в нас протекает жидкости . И вот известный на районе целитель , врач , философ и просто отец медицины Гиппократ придал первоначальное оформление гуморальной теории . Суть ее в том ,что поведение человека со всеми его эмоциями и настроениями определяется превышением концентрации какой либо жидкости находящейся в человеческом организме , но точнее не какой либо ,а четырех. Это - кровь , черная желчь, желтая желчь и лимфа.

Кроме того , Гиппократ связывал эти четыре жидкости с четырьмя стихиями природы. И так , например, кровь соответствовала воздуху, черная желчь –земле , желтая желчь –огню,

а лимфа – воде .

Я понятия не имею, как удалось подобрать образы древне – греческому мужику 2,5 тыс. лет

назад , но метафоры он выбрал удачно .Ты скоро увидишь это сам.

А через 600 лет другой ученный из Древнего Рима Галлеем начинает выстраивать известную

нам технологию темперамента . К стати , само латинское слово ТЕМПЕРАРИ означает делать умеренным или смешивать . Ведь идея с самого начала была –делать идеальное состояние человека-это баланса состояния его жизненных соков , ну или природных стихий-кому как

больше нравится .А каждому жизненному соку соответствует свое название, выданное

Галеном и допиляное уже современностью.

Кроме того , Гиппократ связывал эти четыре жидкости с четырьмя стихиями природы.

И так , например, кровь соответствовала воздуху, черная желчь –земле , желтая желчь –огню, а лимфа –воде .И так , как в мире не существует ничего абсолютного, то не будет идеально сбалансированного организма , всегда будет небольшой перевес в какую то сторону, именно такие перевесы темперамента , мы называем четырьмя понятиями .

САНГВИНИК – Они живительны как кровь и легки как ветер , поэтому их приятная болтливость помогает находить язык с другими людьми , что часто делает их душой компании .Их очень быстро можно полюбить и сложно отыскать заново , потому что они начнут демонстрировать себя хорошего уже другим людям , как ты понимаешь , им нравится быть в центре внимания .

Такая легкость находится у них в крови , поэтому они адаптируются к любым ситуациям .Но если на их пути встречается рутина ,будь то на работе , с друзьями или в отношениях, они сразу постараются соскочить , так же как и с плохих мыслей . Поэтому они совершенно не злопамятны , скука и однообразие их просто раздражают .Поэтому у них всегда широкий спектр интересов . Сангвиники испытывают голод к новым знаниям , они постоянно читают книги ,если бы было можно, то они всю жизнь бы ходили в школу , а если им чего то хочется , ну просто хочется купить , например, двенадцатую пару кроссовок , то они ее купят . Им постоянно приходится бороться со своими желаниями и чаще всего они проигрывают эту борьбу, но сангвиникам все нравится , ведь игра у них в крови .

Иногда говорят подобная легкость и чрезмерная энергичность является причиной, по которой им далеко не всегда удается доводить дело до конца , ведь им комфортно только одно постоянство –постоянство изменения .Поэтому им приписывают творческие сферы работы, где постояннопоступает новая информация –в сфере маркетинга , моды, кулинарии , искусства .

Еще в XVIII веке сангвиника окрестили словом ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ .

МЕЛАНХОЛИК – Более приземленным и спокойным типом является меланхолический . Во многих описаниях этого типа встречается более гиперболизированный вариант их чувствительности . Якобы даже незначительные поводы могут вызвать слезы , печаль и обиду .В общем чаще всего на меланхоликов накидывают ярлык нытиков

.Но я напоминаю, что это должен быть идеально чистый меланхолик, который в жизни встречается довольно редко .На самом деле они любят поспорить и отличаются особым упрямством , просто их перфекционизм постарается исправить то ,что по их мнению не идеально и, при этом их спор будет оъективен и основан на аргументации, они склонны к анализу ситуации . В твоих интернетах забывают о такой меланхоличной черте , ка внимание к деталям .

Они помнят даты и годовщины , они помнят нюансы о твоих соседях и коллегах,и в отличии от сангвиников , им куда комфортнее работать по выверенной схеме , то что сангвиники называют рутиной , меланхолики называют рабочим процессом , они предпочитают жить по графикам , поэтому они пунктуальны. И яркость , и энергичность –это пожалуй не про них. Здесь во главу угла ставится терпение и спокойствие несмотря на то ,что они довольно злопамятные, они вряд ли будут действовать активно , более того –их перфекционизм работает и относительно себя.

Меланхолики крайне самокритичны и, да в некоторых случаях может приводить к пессимизму и депрессиям . Опять же, в отличии от сангвиников , они ценят отношения с конкретными людьми .

Им куда важнее восстановить прочные и качественные связи с семьей и друзьями , нежели чем быть центром внимания многих незнакомых прохожих. Семейные узы очень важны для меланхоликов. Если их убрать , то они будут чувствовать себя опустошенными .Учитывая их приземленный тип , им больше всего подходит управленческие , бухгалтерские социальные ,административные позиции .

ХОЛЕРИК-страстный , горячий , импульсивный, неуравновешенный. Вот такие характеристики чаще приписывают холерику. Может где то в вакууме так и есть , ноя лишь призываю не впадать в категоризм , тем не менее холерический тип отличается резкостью ,как и у сангвиника ,здесь наблюдается огромный запас энергии , где часто он приобретает конфликтные формы .

Я кстати , напоминаю ,сам по себе конфликт не плохая и не хорошая штука , ведь если конфликт конструктивный , он может привести к развитию.

Так вот ,возвращаясь к вспышкам гнева у холериков ,да чаще всего индивидуалисты , всегда имеющие свое мнение, их жесты резки и лихорадочны, мимика всегда выразительна, а иногда агрессия просто неадекватна , после чего к стати , наступает раскаяние .Смотрите , но многие забывают указать на их практичность и прогматизм . Эти ребята часто ориентированы на достижение целей , особенно они вдохновляются способами заработка денег. Инвестиции , акции , ценные бумаги –они для них то же удовольствие, что для других картины и поэзия .Холерики прямолинейны и обожают все систематизировать , так как чаще всего они хороши в математике , инженерии , геометрии и они стараются все просчитать и, конечно ,это все иногда перерастает в жадность ,скрупулезность и заносчитвость .Они не хотят тратить время на пустячковые разговоры и сплетни . Взамен этому предпочитают глубокие и длинные дискуссии .Холерики просто мастера докапываться до сути дела . Кредо холерического типа –логик и аналитика, поэтому им подходит все ,что связано с управлением, технологиями , статистикой,инженерией, программированием и бизнесом .

ФЛЕГМАТИК –я уверен ,что это слово ты слышал реже других в информационном шуме. Когда речь заходила о других, ты быстро вспоминал меланхолика, холерика , может даже сангвиника,темперамента , мы называем четырьмя понятиями .