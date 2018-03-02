Перевод из аудио или видео в текст

Здравствуйте, уважаемый заказчик!Я предлагаю следующее:✔Транскрибация текста или перевод из видео/аудио в текст✔Стенограмма✔Быстро, четко и грамотно перепечатаю текст.✔Выполню все быстро и качественно, без грамматических ошибок.☑Транскрибация текста с аудио или видео источника длительностью до 60 минут.

☑ Или перепечатаю текст с изображения до 20 000 знаков.