Перевод из аудио или видео в текст

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемый заказчик!Я предлагаю следующее:✔Транскрибация текста или перевод из видео/аудио в текст✔Стенограмма✔Быстро, четко и грамотно перепечатаю текст.✔Выполню все быстро и качественно, без грамматических ошибок.☑Транскрибация текста с аудио или видео источника длительностью до 60 минут.
☑ Или перепечатаю текст с изображения до 20 000 знаков.
Портфолио.txt
741 Б