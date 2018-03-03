pobeda2018

Пожелания клиента-закон,за исключением невыполнимого)))
✔Перенос сайта на хостинг
✔Перенос сайта с одного хостинга на другой
✔Перенос сайта с одного домена на другой
✔Транскрибация, перевод из аудио в текст, перевод из видео в текст
✔Настрою Яндекс Директ
✔Настрою Google adwords
✔Редизайн логотипа
✔Напишу комментарии на вашем сайте
✔Работа с аудио-файлами(обрезка,вырезка,склейка)
✔Формирование семантического ядра
✔Удаленная чистка от вирусов
✔Удаленная установка программ
Действие аккаунта приостановлено!