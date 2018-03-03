pobeda2018

Пожелания клиента-закон,за исключением невыполнимого)))

✔Перенос сайта на хостинг

✔Перенос сайта с одного хостинга на другой

✔Перенос сайта с одного домена на другой

✔Транскрибация, перевод из аудио в текст, перевод из видео в текст

✔Настрою Яндекс Директ

✔Настрою Google adwords

✔Редизайн логотипа

✔Напишу комментарии на вашем сайте

✔Работа с аудио-файлами(обрезка,вырезка,склейка)

✔Формирование семантического ядра

✔Удаленная чистка от вирусов

✔Удаленная установка программ