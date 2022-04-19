LR upd.docx
53 КБ
•Транскрибирование текстов (русский, английский) – из аудио в письменный текст, например. интервью, лекции.
•Дальнейшее оформление транскрибированного текста.
•Перевод текстов (русский, английский), в том числе академических.
•Создание презентаций - кратких тезисных или глубоких (с использованием PowerPoint, Miro или других инструментов).
•Создание контент-планов для социальных сетей.
•Любая работа с текстом - написание, дизайн и т.д.
•Написание курсовых и дипломных работ без плагиата.