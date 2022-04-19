•Транскрибирование текстов (русский, английский) – из аудио в письменный текст, например. интервью, лекции.

•Дальнейшее оформление транскрибированного текста.

•Перевод текстов (русский, английский), в том числе академических.

•Создание презентаций - кратких тезисных или глубоких (с использованием PowerPoint, Miro или других инструментов).

•Создание контент-планов для социальных сетей.

•Любая работа с текстом - написание, дизайн и т.д.

•Написание курсовых и дипломных работ без плагиата.