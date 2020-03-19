Судебное заседание

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4 года назад
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Судебное заседание по делу о запрете распространения информации на сайте www.cenotavr.ru

Благовещенским городским судом рассмотрено гражданское дело по заявлению Управления Роспотребнадзора по Амурской области в защиту неопределенного круга лиц о признании информации о дистанционной продаже алкоголя, содержащейся на интернет-сайте www.cenotavr.ru, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением  суда от 27 января 2016 года заявление удовлетворено.

Судебное заседание.rtf
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