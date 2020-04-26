ЕЛЕНА

Здравствуйте!

Меня зовут Елена. Более 35 лет работала преподавателем высшей квалификационной категории детской школы искусств, из них 14 лет — директор образовательного учреждения. Победитель Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Победитель Всероссийского конкурса детских школ искусств «Где рождается искусство».

Люблю учиться и получать новые, интересные знания, стараюсь самостоятельно развиваться. Прошла специальное обучение и получила сертификат — "Мастер Транскрибации". Продолжаю обучение в этом направлении, мне очень нравится то, чем я занимаюсь.

С удовольствием перевожу ваши аудио — видео записи на русском языке в текстовый формат. Моя цель — выполнить работу максимально качественно, с учетом всех пожеланий заказчика. Главное — это когда заказчик доволен.

Понимаю, насколько важен надежный фрилансер и надежный человек, с которым будет легко и приятно работать. Я гарантирую эту надежность, потому что есть опыт успешной работы в одном учреждении. Имея опыт управленческой и педагогической работы, компетентна в вопросах сферы культуры и искусства, с удовольствием работаю и в других направлениях. Готова к длительному сотрудничеству.