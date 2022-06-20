Анализ конкурентов в интернете

Кейс - анализ рынка конкурентов
Ниша - создание сайтов и продвижение
Задачи
1) Взять фишки и решения для своего проекта у конкурентов
2) Выявить каналы продвижения
Работа над проектом
1) Анализ контекстной рекламы
2) Критериальный анализ
3) Анализ трафика
Анализ делала под себя. Взяла 20 конкурентов из поисковой выдачи Яндекса с пометкой «реклама», чтобы выявить сильного конкурента, на которого смогу ориентироваться при создании посадочной страницы и взять на заметку идеи.
Далее провела критериальный анализ, где увидела лидеров, что дальше поможет не допускать ошибок при создании сайта и использовать готовые решения благодаря анализу конкурентов.
После проанализировала трафик на сайт, каналы, по которым продвигаются конкуренты. Стояла задача - определить по каким каналам стоит продвигаться. При этом акцентировалась на: показатель отказов, глубина просмотра, трафик на сайт.
Например: нужно ли продвигаться через социальные сети.
Только 4 из 20 конкурентов ведут социальные сети, однако mega group через соцсети привлекает 5203 пользователя на сайт в месяц, rookee - 8183.
Анализ трафика даёт понимание, где брать пользователей.
Выводы:
Для себя я выявила два основных конкурента на которых я буду ориентироваться при создании посадочной страницы, а также по каким каналам стоит продвигаться, а где лучше воздержаться. Это реклама в Яндексе, продвижение в социальных сетях.