Анализ конкурентов в интернете

Кейс - анализ рынка конкурентов

Ниша - создание сайтов и продвижение

Задачи

1) Взять фишки и решения для своего проекта у конкурентов

2) Выявить каналы продвижения

Работа над проектом

1) Анализ контекстной рекламы

2) Критериальный анализ

3) Анализ трафика

Анализ делала под себя. Взяла 20 конкурентов из поисковой выдачи Яндекса с пометкой «реклама», чтобы выявить сильного конкурента, на которого смогу ориентироваться при создании посадочной страницы и взять на заметку идеи.

Далее провела критериальный анализ, где увидела лидеров, что дальше поможет не допускать ошибок при создании сайта и использовать готовые решения благодаря анализу конкурентов.

После проанализировала трафик на сайт, каналы, по которым продвигаются конкуренты. Стояла задача - определить по каким каналам стоит продвигаться. При этом акцентировалась на: показатель отказов, глубина просмотра, трафик на сайт.

Например: нужно ли продвигаться через социальные сети.

Только 4 из 20 конкурентов ведут социальные сети, однако mega group через соцсети привлекает 5203 пользователя на сайт в месяц, rookee - 8183.

Анализ трафика даёт понимание, где брать пользователей.

Выводы:

Для себя я выявила два основных конкурента на которых я буду ориентироваться при создании посадочной страницы, а также по каким каналам стоит продвигаться, а где лучше воздержаться. Это реклама в Яндексе, продвижение в социальных сетях.