Аудит бизнес-процессов

Традиционно, вопрос о проведении аудита бизнес-процессов возникает либо у самого
руководителя, который заинтересован в повышении и поддержании на должном уровне
эффективности работы как компании в целом, так и каждого отдельного
подразделения, либо у сотрудников и HR-подразделения, особенно у подборщиков,
которые вынуждены постоянно закрывать одни и те же позиции.
Начинается все с самого простого – с претензии руководителя: «Вы не можете найти
компетентного специалиста, который будет справляться на этой должности!», или,
«Нам надо повысить эффективность работы сотрудников – начинайте прорабатывать
мотивацию!»
НR-ы,добросовестно кивают и принимаются за работу. Первая трудность, с которой они
сталкиваются, как правило, — это откровенный, или завуалированный саботаж –
точнее – отказ некоторых сотрудников, или руководителей в предоставлении
информации о работе и отчетах подразделения. Предлогов и поводов может быть масса:
«…коммерческая тайна», «ДСП», «ты все-равно ничего не поймешь!!!», «не лезь в
чужой огород!!!» и так далее… Очень часто, на практике, излишнее рвение и
HR-ов, которым поручили такую работу, заканчивается их увольнением, не редко с
позором и гневом со стороны руководителя компании.
Гнев этот – безусловно, праведный, но часто направлен не в ту сторону. Следует
понимать: как только ч начал запрашивать и процессные отчетные данные других
подразделений, как бы его не любили, уважали и/или боялись, по него
незамедлительно начнут «копать»! А точнее – постоянно будут сыпаться жалобы,
начнут возникать ситуации, в которых наш бедный исполнитель не справился,
подвел и так далее… А ведь если посмотреть глубже – только предположите на
минутку, что, например, гордый, независимый, самодостаточный руководитель
одного из коммерческих подразделений, немножко приворовывает… А тут его просят
предоставить отчетные данные для анализа! И кто? Кадры? Ресурсы? Для каких-то
там исследований? – «Дать ему лопату, чтобы он мне яму выкопал? Да ни за что!»
– В этот момент и начинается внутренняя политика – склоки, интриги, странные
задачи, разговоры, борьба…. В общем – возня, которая не только портит жизнь
Компании, но и отнимает ее деньги и время, позорит на рынке и ломает людей. В последующем,
очень часто (не всегда, конечно), это приводит к стагнации бизнеса…
В лучшем же случае, мудрый штатный сотрудник компании просто «обойдет» острые
углы, немного исказив данные, пофантазировав или умолчав о чем-то.
Вывод:ни при каких обстоятельствах нельзя поручать аудит бизнес-процессов собственным
сотрудникам компании! Иным заинтересованным лицам! Это должны делать сторонние
специалисты, причем знающие в этом толк, имеющие опыт и необходимые
компетенции!