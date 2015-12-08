Аудит бизнес-процессов

Традиционно, вопрос о проведении аудита бизнес-процессов возникает либо у самого

руководителя, который заинтересован в повышении и поддержании на должном уровне

эффективности работы как компании в целом, так и каждого отдельного

подразделения, либо у сотрудников и HR-подразделения, особенно у подборщиков,

которые вынуждены постоянно закрывать одни и те же позиции.

Начинается все с самого простого – с претензии руководителя: «Вы не можете найти

компетентного специалиста, который будет справляться на этой должности!», или,

«Нам надо повысить эффективность работы сотрудников – начинайте прорабатывать

мотивацию!»

НR-ы,добросовестно кивают и принимаются за работу. Первая трудность, с которой они

сталкиваются, как правило, — это откровенный, или завуалированный саботаж –

точнее – отказ некоторых сотрудников, или руководителей в предоставлении

информации о работе и отчетах подразделения. Предлогов и поводов может быть масса:

«…коммерческая тайна», «ДСП», «ты все-равно ничего не поймешь!!!», «не лезь в

чужой огород!!!» и так далее… Очень часто, на практике, излишнее рвение и

HR-ов, которым поручили такую работу, заканчивается их увольнением, не редко с

позором и гневом со стороны руководителя компании.

Гнев этот – безусловно, праведный, но часто направлен не в ту сторону. Следует

понимать: как только ч начал запрашивать и процессные отчетные данные других

подразделений, как бы его не любили, уважали и/или боялись, по него

незамедлительно начнут «копать»! А точнее – постоянно будут сыпаться жалобы,

начнут возникать ситуации, в которых наш бедный исполнитель не справился,

подвел и так далее… А ведь если посмотреть глубже – только предположите на

минутку, что, например, гордый, независимый, самодостаточный руководитель

одного из коммерческих подразделений, немножко приворовывает… А тут его просят

предоставить отчетные данные для анализа! И кто? Кадры? Ресурсы? Для каких-то

там исследований? – «Дать ему лопату, чтобы он мне яму выкопал? Да ни за что!»

– В этот момент и начинается внутренняя политика – склоки, интриги, странные

задачи, разговоры, борьба…. В общем – возня, которая не только портит жизнь

Компании, но и отнимает ее деньги и время, позорит на рынке и ломает людей. В последующем,

очень часто (не всегда, конечно), это приводит к стагнации бизнеса…

В лучшем же случае, мудрый штатный сотрудник компании просто «обойдет» острые

углы, немного исказив данные, пофантазировав или умолчав о чем-то.

Вывод:ни при каких обстоятельствах нельзя поручать аудит бизнес-процессов собственным

сотрудникам компании! Иным заинтересованным лицам! Это должны делать сторонние

специалисты, причем знающие в этом толк, имеющие опыт и необходимые

компетенции!