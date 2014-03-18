Http://sport-nutrition.com.ua

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Наполнение сайта товарами.
- Создание партнерской программы.
- Привлечение новых партнеров
- Управление процессами продаж.
- Послепродажное обслуживание клиентов
- Ведение базы клиентов.
- Прямые продажи.
- Холодные продажи.
- Организация акций и конкурсов на сайте и ВК группе.
- Создание рекламных материалов.