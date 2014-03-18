Http://sport-nutrition.com.ua

- Наполнение сайта товарами.

- Создание партнерской программы.

- Привлечение новых партнеров

- Управление процессами продаж.

- Послепродажное обслуживание клиентов

- Ведение базы клиентов.

- Прямые продажи.

- Холодные продажи.

- Организация акций и конкурсов на сайте и ВК группе.

- Создание рекламных материалов.