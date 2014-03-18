Http://katalina-tour.com.ua

Добавлена
10 лет назад
184 просмотра
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Выполненные работы:

- Создание продающего сайта туристической фирмы.

- Наполнение тематическим  контентом.

- Создание семантического ядра.

- Подключение к партнерским программам туристических операторов

- Организация форума.

- Создание маркетинговых материалов для сайта.

- Организация  и продвижение группы ВК.